El-Erian: Piyasalardaki çalkantı uzun sürecek

ABD'li ekonomist Muhammed El-Erian, küresel ekonominin ve piyasaların gerçek dünyaya uyandığını belirterek, geçtiğimiz hafta merkez bankalarının benzer doğrultuda sıkı para politikası kararlarına dikkat çekti.

Ekonominin ve piyasaların geçtiğimiz hafta önemli bir dönüm noktasından geçtiğini söyleyen El-Erian, merkez bankalarının enflasyonla mücadele konusundaki olumlu açıklamalarının yerini sıkı para politikası önlemlerine bıraktığını ifade etti.

Merkez Bankaları ve piyasaların, finansal koşulların daha da zorlaştığını ancak anladığını dile getiren El-Erian'a göre, merkez bankalarının "çok geç" harekete geçmiş olması ikinci bir aydınlanma yaşattı: Politika yapıcıların, hanehalklarının, şirketlerin ve piyasaların artık "zorluklardan kaçması" mümkün değil.

Fortune'da yer alan habere göre geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizlerini 75 baz puan yükselterek 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirdi. Fed'in 9 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme süreci de başladı.



"ÇALKANTI DÖNGÜSEL DEĞİL, UZUN SÜRECEK"



El-Erian'a göre tüm bu gelişmeler yıllar süren likidite bolluğunun sonuna gelindiğini gösteriyor ve piyasalarda yaşanan çalkantı döngüsel değil, kısa sürede de sonlanmayacak.

El-Erian; para politikalarında yapılan hatalar nedeniyle küresel ekonominin "resesyon, artan eşitsizlik ve finansal istikrarsızlık" patikasında olduğunu, zararı sınırlandırılabilmek ve en kırılganları koruyabilmek için politika yapıcıların adımları hızlandırması gerektiğini belirtti.