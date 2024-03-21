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Elektrik aboneliğinde yeni karar

Elektrik faturası desteği alan vatandaşların abonelik sürecinde güvence bedeli alınmayacak. Düzenleme ile bin 634 liraya kadar olan güvence bedeli vatandaşın cebinde kalacak.

Elektrik aboneliğinde yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan faturası desteği alan vatandaşlardan elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli alınmayacağını duyurdu.

Karara göre 3 milyon 721 bin hak sahibi, taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Düzenlemeyle, söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliği ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Güvence bedeli, hane elektrik tüketimine göre 681 lira ile 1634 lira arasında değişiyor.

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