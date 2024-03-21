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Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu

Kamu bankalarında emekli aylığı promosyonlarına ilişkin başvurular pazartesi günü başlayacak. Promosyon ödemeleri ise 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin promosyon başvuru tarihleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiriler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer bankaları da promosyonlarında artışa çağırdı.

promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

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