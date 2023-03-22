Emekliye bayram ikramiyesinde kritik görüşme (2023 bayram ikramiyesi ne kadar olacak?)

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Bugün saat 12.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya gelecek.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi için gelecek açıklamaya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilecek emekli ikramiyesi için bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.



BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

