Enflasyon hedefi neden değişmedi? | TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan "oksimoron" çıkışı

"YÜZDE 36 İDDİALI, DOĞRULUĞUNA İNANIYORUZ"



Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o hedefe bizi sürekli yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Bu normalleşme süreci aslında biriken veri ile bağların yeniden kurulması ile modellemede çalışan arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha o noktada bile değiliz.



Yüzde 36 hedefi iddialı, ama iddiasız hedef koyan merkez bankası bence oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyon beklentilerini aşağı indirmekte ve düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğuna fena halde inanıyoruz.



AYLIK ENFLASYON VURGUSU



Bu hedefin ulaşılamaz olduğunu noktasını gördüğümüzde temel kriter; yıllık enflasyon aşağı geliyor ama aylık enflasyon ana eğiliminde düzelme durmuş. Bizim için alarm. Yıllığın aşağıya geliyor olması önemli değil. Gözlemlediğimiz göstergede gerekli iyileşmeyi görmüyorsak bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Nereye baktığımız yakından takip edilmeli."