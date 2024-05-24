Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 24 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında görülen sıkılaşma yanlısı tutumun ardından faiz beklentilerinin düşmeye başlamasıyla iki haftanın dip seviyesini gördü.



Ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,37 yükselişle 2.338 dolar civarına yükseldi.



Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.



Gram altın, 2.421 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın, 3.953 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.



FAİZ İNDİRİM BEKLENTİLERİ GERİLİYOR



ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler, faizlerin beklenilenden daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini destekledi.



Fed'in faizleri düşürme konusunda acele etmemesinin yatırımcıları riskli varlıklardan uzak tutmasıyla dolar yükseldi.



Piyasalar artık 2024'te yalnızca 35 baz puan indirim fiyatlıyorlar. Yılın başında toplam 150 baz puan faiz indirimi bekleniyordu.



CME FedWatch Tool'a göre piyasalar, aralık ayomda bir faiz indirimine kesin gözüyle bakarken eylülde faiz indirimine de yüzde 50 ihtimal veriyor.



Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, yüzde 0,02 artışla 105.08 seviyesine yükseldi