Etiyopya'nın Tigray eyaletine yolcu uçuşları yeniden başlıyor

Şirket CEO'su Mesfin Tasew, yaptığı açıklamada, Tigray'ın başkenti Mekele'ye uçuşların yeniden başlatılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ailelerin bu sayede yeniden birbirine kavuşabileceğini söyledi.



Tasew, uçuşların bölge ticaretinin canlanması ve turist akışına da olanak sağlayacağını kaydetti.



Karar, Etiyopya hükümetinden üst düzey bir heyetin yıllar sonra Mekele'de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yetkilileriyle görüşmeler yaptığı sırada alındı.



Mekele'de tarafların Eritre ve Amhara güçlerinin eyaletten geri çekilmesi, insani yardım, temel hizmetler ve ticaret gibi konuları görüşmesi bekleniyor.



TPLF ile hükümet arasında kasımda yapılan barış anlaşması sonrası bölgeye temel hizmetler yeniden verilmeye başlanmıştı. TPLF anlaşma gereğince silah bırakmayı kabul etmişti.



Barışın sağlanmasıyla insani yardım çabaları hız kazanmış, hem gıda hem de ilaç sevkiyatı yeniden başlamıştı.



Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.



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