Etiyopya'daki barış adımı dünyada memnuniyetle karşılandı

Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Türkiye, Afrika Birliği (AfB), Avrupa Birliği (AB) ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) verdikleri mesajlarda, anlaşmadan duyulan memnuniyeti vurguladı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın yıkıcı bir savaşın son bulması için kritik bir adım olduğunu ifade ederek tüm Etiyopyalıları ve uluslararası kamuoyunu anlaşmanın uygulanmasına destek olmaya çağırdı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmada gösterdiği olağanüstü çabadan ötürü Afrika Birliğini takdir ettiklerini belirtti.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, imzalanan anlaşmanın hızlıca uygulamaya geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu, önceliğin tüm etkilenen alalarda insani yardım erişimi ve temel hizmetlerin sürmesi olduğunu kaydetti.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ EVİNİ TERK ETMİŞTİ



AfB adına görüşmelere başkanlık eden eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, dün, Etiyopya hükümeti ve TPLF'nin silahsızlanma, hukuk ve düzenin iyileştirilmesi ile insani yardımın devam etmesi konularında anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.



Bir dönem ülke siyasetinde etkin rol oynayan TPLF, mevcut Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de iş başına gelmesi sonrası koalisyondan ayrılmış ve yeni kurulan iktidar partisine katılmayı reddetmişti. Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Amhara ve Oromo etnik gruplarının yıllarca ayrımcılıkla suçladıkları TPLF'ye yönelik öfkesi çatışmaların tetiklenmesine yol açmıştı.