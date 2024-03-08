Euro Bölgesi ekonomisi yerinde saydı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2023 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'sına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi.



Buna göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.



Euro Bölgesi'nde GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.



Böylece, son veriler şubat ayındaki öncü verilerle uyumlu oldu.



AB'de de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.​​​​​​​



Öte yandan, 2023'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,1 küçülmüş, AB ekonomisi ise sabit kalmıştı.