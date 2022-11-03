Euro Bölgesi'nde işsizlik eylülde yüzde 6,6 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini yayımladı.



Buna göre, AB'de ağustos ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, eylülde sabit kaldı.



Euro Bölgesi'nde ise ağustos ayında yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, eylülde 6,6'ya geriledi.

25 YAŞ ALTI GENÇ İŞSİZ 2 MİLYON



İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 7,3, AB'de ise 6,7 seviyesinde belirlenmişti.



Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, eylülde İspanya'da yüzde 12,7, Yunanistan'da yüzde 11,8, İtalya'da yüzde 7,9 ve Fransa'da yüzde 7,1 oldu.



AB'de işsiz sayısı eylülde 12 milyon 960 bin olurken, bunun 10 milyon 988 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.



Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 747 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 241 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 14,6 olarak ölçüldü.