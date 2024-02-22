Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek: Kimler faydalanabiliyor?

KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?



Bakanlığın yayınladığı bilgilere göre konut desteğinden muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan kişiler faydalanabilecek. En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilecek.



ASGARİ ÜCRET DETAYI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde doğum, askerlik, yakacak, elektrik ve doğalgaz gibi birçok sosyal yardım programı bulunuyor. Uzmanlar, yardımlardan faydalanılabilmesi için gelir testi yapılması gerektiğini belirtiyor. Buna göre hane gelirinin net asgari ücretin 3'te birinin altında olması gerektiği ifade ediliyor. Asgari ücretin üçte biri 5 bin 666 liraya karşılık geliyor.

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