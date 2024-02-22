Ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar destek: Kimler faydalanabiliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ev satın almak ya da konutlarını onarmak isteyenlere yönelik 500 bin TL'lik destek paketini duyurdu. Bakanlığın destek paketi kapsamında ev alacaklara 500 bin TL'ye kadar karşılıksız destek verilecek. Paket kapsamında konutlarını onarmak isteyenlere de yardımlar yapılacak.
NE KADAR DESTEK VERİLECEK?
Destek paketinin ayrıntıları dikkat alındığında;
• Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar
• Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar
• Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar
• Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar
• Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilecek.
Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılacak. Kaynağın 6 ay içerisinde harcanması gerekecek. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilecek.
KONUT DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?
Bakanlığın yayınladığı bilgilere göre konut desteğinden muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan kişiler faydalanabilecek. En az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilecek.
ASGARİ ÜCRET DETAYI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde doğum, askerlik, yakacak, elektrik ve doğalgaz gibi birçok sosyal yardım programı bulunuyor. Uzmanlar, yardımlardan faydalanılabilmesi için gelir testi yapılması gerektiğini belirtiyor. Buna göre hane gelirinin net asgari ücretin 3'te birinin altında olması gerektiği ifade ediliyor. Asgari ücretin üçte biri 5 bin 666 liraya karşılık geliyor.
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