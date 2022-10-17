EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT kimleri kapsıyor? (EYT ile ilgili son haberler)

EYT yasasının ne zaman çıkacağına yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor. EYT mağduru birçok kişi, Meclis görüşmelerinin başlamasıyla birlikte, EYT ile ilgili son haberleri merak ediyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT kimleri kapsıyor?



BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI



Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT hakkında son değerlendirmelerde bulundu.



"EYT'DE SONA YAKLAŞTIK"



Bakan Vedat Bilgin açıklamasında, "Yoksulluk sınırını 20-25 bin açıklayan araştırma şirketleri var bunlar bilimsel temellerden yoksun açıklamalar. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var.



Bir de biliyorsunuz çok konuşulan Emeklilikte Yaşı Bekleyenler(EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik olduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız.



Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak. Ücretlerin enflasyon karşısında da uğradığı kaybı ortadan kaldıracak bir asgari ücret ve toplu pazarlık sistemiyle Türkiye'nin demokrasisine de katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayılacağız.



Özel sektörü de kapsayan EYT ile ilgili düzenleme ve ücretlerimizde toplu sözleşmelerle ve asgari ücretle rahatlatacak bir proje yapacağız" ifadelerinde bulundu.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak.

Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut.

Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.