EYT'li çalışana 5 puan formulü

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmada sona gelindi. Düzenlemenin aralık ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Düzenlemenin EYT'de en önemli tartışma konularından biri olan uygulamadan yararlanan aynı işverende çalışmaya devam edip edemeyeceği konusunu netleştirmesi bekleniyor.



EYT uygulamasında çok sayıda çalışanın emekli olması durumunda işverenlere önemli bir tazminat yükü binecek. Örnek olarak 1000 çalışanı olan bir işletmede bu yükün 20 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Çalışanların EYT'den yararlanıp aynı işyerinde çalışması durumunda işverene tazminat yükü binmeyecek. Dolayısıyla EYT'lilerin aynı işverende çalışması halinde tazminat sorunu kısmen çözülecek.

Mevcut uygulamada emeklinin aynı işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde prim açısından da işverene yük biniyordu. Bu yükün azaltılması halinde işverenin hem tazminat yükü azalacak hem de EYT'lilerin çalışması özendirilmiş olacak.

Sigortalılar için işveren maliyeti brüt maaşın yüzde 17.5’i oranındayken, emekli çalışanlar için brüt maaşın yüzde 24.5’i seviyesine yükseliyor.



İşverenler de EYT sonrası için bu farkın kaldırılmasını ve emekli çalışanlar için de Hazine desteğinin uygulanmasını istiyor.

Hükümetin işverenin isteğine olumlu baktığı ve hesaplamaların yapıldığı belirtiliyor.

İŞVERENE PRİM DESTEĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Mevcut işveren SGK prim oranları açısından, yüzde 5 Hazine desteği dikkate alındığında, aktif sigortalılar için işveren maliyeti brüt maaşın yüzde 17.5’i oranındayken emekli çalışanlar için brüt maaşın yüzde 24.5’i seviyesinde.

Bu çerçevede EYT’den yararlanıp aylık bağlatan bir kişi çalışmaya devam ederse işveren maliyetleri artacak. Burada da çalışmaya devam edecekleri kayıt dışına özendirmeyecek, çalışmaya devam etmek isteyenleri emekli olmamaya sevk edecek bir model kritik olacaktır. Bu noktada da TİSK ortaya somut öneriler koymuş durumda:



Emekli olmayı tercih edecekler için ise nitelikli işgücünü kaybetmemek adına brüt maaşın yüzde 24.5’ine denk gelen işveren maliyetinin aynı işyerinde çalışmaya devam etme şartıyla aktif sigortalılar ile aynı orana (yüzde 17.5) düşürülmesi fayda sağlayabilir.