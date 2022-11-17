EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) beklentisi içerisinde olan milyonlarca kişi prim günlerini, sigortalılık başlangıç tarihlerini kontrol etmeye başladı. EYT düzenlemesiyle birlikte askerlik ve doğum borçlanması konuları da bir kez daha gündeme geldi. 1999'dan önce sigortalı ve belli bir prim sayısını sahip olanları kapsayacak EYT düzenlemesine dahil olmak isteyen birçok kişi askerlik ve doğum borçlanması için SGK'ya başvuruyor. Bu kişiler doğum ve askerlik borçlanması ile kendilerini emekli yapabilecek.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 1

1999 öncesi ve 5000 prim gün şartıyla çıkması beklenen EYT’de, kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl şartının geleceği tahmin ediliyor. Yani primleri tamamlanan kişiler emekli olabilecek.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 2

Ancak primleri eksik olan ve 5000 güne tamamlayamayacak EYT’lilerin durumu kritik! Bu kişiler doğum ve askerlik borçlanması ile kendilerini emekli yapabilecek.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 3

Primleri eksik olan ancak borçlanma yöntemiyle emekli olabilecek kişilerin de başvuru için acele etmesi gerekiyor. Kadınlara doğum, erkeklere ise askerlik borçlanması imkanı tanınıyor.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 4

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTIYOR

Borçlanma miktarı yıllık asgari ücrete göre belirleniyor. Borçlanmaların da 2023 asgari ücret zammından önce yaptırılması tavsiye ediliyor. Eğer yaptırmak için yeni yılı beklerseniz daha fazla ödeyeceksiniz. Yeni asgari ücret tutarı belirlendikten sonra ödenecek tutar da aynı oranda artacak.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 5

Asgari ücret kaç liraysa onun yüzde 32’si kadar aylık ödeme yapılacak. Şu anda brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olduğu için aylık borçlanma tutarı 2 bin 70 TL olarak belirlendi.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 6

Bu hesaba göre, 18 aylık bir askerlik borçlanmasında toplam 37 bin 260 TL ödenmesi gerekiyor. Kadınlarda ise 24 aylık bir doğum borçlanmasında ödenmesi gereken tutar 49 bin 680 TL.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 7

Yüzde 65 asgari ücret zam senaryosunda, 550 gün askerlik borçlanması için ödenmesi gereken miktar 62 bin 711 liraya çıkacak.

Doğum borçlanmasında da miktar 82 bin 94 liraya ulaşıyor.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 8

PRİM KAZANMA YOLLARI

Primleri eksik olan ve emeklilik bekleyen kişiler, borçlanma yönteminin yanı sıra 4 formülle daha prim kazanabiliyor.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 9

Bağ-Kur’lu sigortalılar ihya ile prim yöntemiyle emekli olabiliyor. Çalışma imkanı bulamayan kişiler isteğe bağlı sigorta yaptırabiliyor.

EYT düzenlemesinden faydalanmak isteyenler askerlik ve doğum borçlanması için zamanla yarışıyor - 10

Primi eksik olan EYT’liler hizmet tespit davası ile sigortasız çalıştığı günleri tespit ettirebiliyor. Son olarak 3600 gün yani 10 yıl prim ile kısmi emeklilik yaptırılabiliyor.

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