Faiz indirimi ne zaman gelecek? Kredi kuruluşlarından açıklama

Türkiye, 2024 yılını uluslararası üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan ikişer basamak not artışıyla kapattı.



S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill ile Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Başkanı Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 beklentilerini ve olası not artışına yönelik değerlendirmelerini açıkladı.



"TEMEL ZORLUK ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ"



Gill, Türkiye'de bu yıl sonu için enflasyon öngörülerini yüzde 42'den 45'e revize ettiklerini dile getirdi.



Türkiye ekonomisi için temel zorluğun enflasyonun düşürülmesi olduğunu söyleyen Gill, "Bu zor bir süreç ve özel tüketim oldukça dayanıklı. Türk yetkilileri talebi tamamen düşürmek değil, yumuşatmak istiyor." dedi.



Gill, "2025 yıl sonu enflasyon öngörümüz yüzde 24. Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 15'in biraz üzerinde olacağını öngörüyoruz. Tek haneli enflasyonu ancak 2027 sonunda bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İLK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ 250 BAZ PUAN



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarında ihtiyatlı davranmasını öngördüklerini ve ilk faiz indirimi için asgari ücret görüşmelerinin sonucunu bekleyebileceklerini söyleyen Gill, bu kapsamda ilk indirimin 2025'in ocak veya şubat ayında yapılabileceğini ifade etti.



Merkez Bankası'nın piyasa vereceği mesaj ve indirimin boyutunun önemlii olduğunu belirten Gill, ilk kesintinin 250 baz puan seviyesinde olacağını söyledi.



TÜRK LİRASI'NA GÜVEN NOT KARARINI ETKİLEYEBİLİR



Gelecek yıl Türkiye'nin kredi notunda artış olup olmayacağına ilişkin ise Gill, Türkiye ekonomisinin durağan görünümünün sürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin BB- notuna yönelik riskler dengeli. Odağımız, politika yapıcıların enflasyonu düşürmesi, yeterli net döviz rezervlerinin korunması ve bütçe açığının kademeli olarak daraltılması eşliğinde Türkiye ekonomisinin yumuşak bir iniş yapmasının sağlanması." dedi.



Gill, yetkililerin Türk hane halkının Türk Lirası'na olan güvenini yeniden tesis etmesindeki ilerlemenin notu etkileyebileceğine işaret etti.



KREDİ NOTU 2021 ÖNCESİNE DÖNDÜ



Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Başkanı Morales de Türkiye'nin kredi notunun 2021 öncesi seviyeye geri döndüğünü dile getirdi.



Morales, yüzde 46 olarak öngördükleri 2024 yıl sonu enflasyonunun 2025 sonunda yüzde 24 seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.



GEVŞEME 2025'TE BAŞLAYACAK



Faiz indirimine ilişkin Morales, "Merkez Bankası'nın kademeli gevşeme döngüsüne 2025 başında başlayacağı ve politika faizini 2025 yılı sonunda yüzde 29'a düşüreceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz. Ayrıca Merkez Bankasının sıkı parasal duruşu desteklemek için makro ihtiyati tedbirleri kullanmaya devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.



NOT ARTIŞI GELECEK Mİ?



Morales, 2025'te not artışı ihtimaline ilişkin ise, şunları kaydetti:



"2024'te yapılan iki not artırımının ardından Türkiye'nin kredi notunda daha fazla iyileşmenin, BB- notuna sahip emsal ülkelere göre yüksek seyreden enflasyon ve daha zayıf para politikası nedeniyle biraz daha yavaş olması muhtemel. Enflasyon, Türkiye için önemli bir kırılganlık oluşturuyor."