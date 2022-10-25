FED faiz kararı ne zaman? (2022 FED kasım ayı faiz kararı)

FED faiz kararı ne zaman? sorusunun yanıtı, piyasaları yakından takip eden ve yatırımları bulunan yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. FED'in politika faiziyle ilgili ne karar vereceği merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, ekim ayında FED faiz toplantısı bulunmuyor.



Toplantı takviminde yer alan tarihlere göre FED, bir sonraki faiz kararını 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde açıklayacak.



Yılın son FED toplantısı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2 Kasım'daki politika toplantısında faizleri art arda dördüncü kez 75 baz puan artırması ve enflasyon mevcut seviyesinin yarısına gerilemeden sıkılaştırma hamlelerini durdurmaması bekleniyor.



Fed'in uzun yıllardır görülen en agresif sıkılaştırma politikalarını uygulaması, resesyon tehlikesini de beraberinde getiriyor.



Reuters tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistler arasında, bu yıl içerisinde resesyon bekleyen ekonomistlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 65'e yükseldi.



Ankete katılan 90 ekonomistten 86'sı merkez bankası yetkililerinin gelecek hafta faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,75-yüzde 4.00 aralığına yükselteceğini öngördü.



ABD'de enflasyon yüksek seyrine devam ederken, işsizlik seviyesi de koronavirüs salgın hastalığı öncesindeki seviyelere gerilemiş durumda.