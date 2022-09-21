Fed faiz kararını açıkladı: Powell'dan karar sonrası mesajlar

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerikan merkez bankasının (Fed) faiz kararı açıklandı.

Fed politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltti. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırılmış oldu.



Analistler kasım toplantısı için ise tahminlerin 50 baz puanda yoğunlaştığını dile getiriyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı piyasaların beklediği diğer önemli veriler arasında.

POWELL'DEN YENİ ARTIŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Jerome Powell kararın ardından basın toplantısı düzenledi. Powell, ana hedeflerinin enflasyonu yüzde 2 seviyesine getirmek olduğunu söyledi. 'Fiyat istikrarını sağlamak bizim sorumluluğumuz" ifadelerini kullanan Powell, "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi çalışmaz" dedi.

Faiz artırımına devam etmenin gerekli olacağını ifade eden Fed Başkanı, Faiz artırım hızının gelen verilere bağlı olacağını söyledi.

FED'İN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fed’in açıklamasında, gelecek ayki toplantılarda faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı yönündeki yönlendirmenin yeniden kullanılması dikkati çekti.



Fed'in ekonomik verilere yönelik projeksiyonlarında ise banka yetkililerinin 2022 sonu için ortalama faiz beklentisi yüzde 4,4 olarak kaydedilirken, 2023 sonu için ise yüzde 4,6 olarak ifade edildi.



Fed, Kovid-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon baskısıyla 2021'in son çeyreğinde para politikası tonunu değiştirmeye başlamıştı.



Banka, mart ayında varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlamıştı.



Fed, mart ayı toplantısında, 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı alırken, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmişti.



Haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına giden Fed, temmuz toplantısında da faiz oranını aynı oranda artırmıştı.



Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'de Covid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemlerinin tedarik zincirindeki sıkıntıları artırmasıyla yükseliş eğilimini sürdüren enflasyon, Fed'in üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmıştı.



ABD'de enflasyon, haziranda yıllık yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından temmuzda yüzde 8,5’e ve ağustosta yüzde 8,3’e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde bir seyir izlemişti.

