Fed'in enflasyon göstergesi tahminlere paralel geldi

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının yüzde 0,5 artması yönündeydi.



Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.



Bu dönemde aylık yüzde 0,4 artması beklenen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yıllık bazda ise piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.



Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.



ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.



Endeks, ocakta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,9 yükselmişti.



