Fed'in resesyon göstergesi dibe vurdu: Faiz indirimi ihtimali güçleniyor

ABD'de resesyon endişeleri devam ediyor.



Fed'in gösterge kabul ettiği yakın vadeli tahvil piyasası getiri eğrisi yeni dip seviyeleri görerek merkez bankasının ekonomik faaliyetleri canlandırmak için faiz oranlarını yakında indirmesi gerekeceği ihtimalini kuvvetlendirdi.



Fed tarafından yapılan araştırmalara göre ekonomide yaşanabilecek bir daralma için en güvenilir göstergelerden birini "yakın dönem forward getiri farkı" olarak adlandırılan gösterge oluşturuyor.



Bu gösterge 18 ay sonrası için fiyatlanan üç ay vadeli ABD Hazine bonoso faizi ile şu anki üç ay vadeli ABD bonosu faizi arasındaki farkı gösteriyor.



Kasımdan beri ekside olan bu getiri farkı bu hafta yeni dip seviyeleri gördükten sonra dün itibarıyla yaklaşık -170 baz puan seviyesindeydi.



Fed Başkanı Jerome Powell geçen yıl 18 aylık ABD Hazinesi getiri eğrisinin gelmekte olabilecek bir resesyona dair en güvenilir uyarı sistemi olduğunu açıklamıştı.



Petrolde üretim kesintisi, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilir Haberi Görüntüle MAYISTA 25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ ABD'de son günlerde açıklanan zayıf ekonomik veriler ise Fed'in agresif para politikasının olumsuz etkilerinin görülmeye başladığını ve resesyona neden olabileceğine işaret ediyor. Piyasalar Fed'in mayısta yüzde 53 olasılıkla 25 baz puan faiz artırımına gideceğini ve yıl sonuna kadar faiz indirimleri gerçekleştireceğini fiyatlıyor.

