Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ''B'' olarak teyit etti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 'B' notu, zayıf dış finansmanı, giderek artan müdahaleci ve geleneksel olmayan politikalar nedeniyle artan ekonomik bozulmaların yanı sıra siyasi ve jeopolitik riskleri yansıtıyor" ifadeleri yer aldı.



Kredi derecelendirme kuruluşu, enflasyonun 2023'te ortalama yüzde 59 olmasını öngördü.



2022'de büyüme oranının yüzde 5,6'ya çıkacağı ancak daha sıkı finansman koşulları ve daha yavaş küresel büyümeyle birlikte 2023-2024'te yüzde 2,9'a gerileyeceği tahmin edildi.