Futbol kulüplerinin borçlarını ödeyebilmesi için GES kurulacak

Türkiye ve Çekya milli futbol takımları arasında oynanan maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, açıklamalarda bulundu.

Ekonomim sitesinin derlediği habere göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda artık sürdürülebilir hedeflerin olması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunda artık sürdürülebilirliği hedeflememiz lazım. Kulüplerimizin ekonomik olarak bağımsızlığını kazanabilmesi lazım. Bizim hesaplarımıza göre 25 milyar lira borcu var takımların. Faizlerini 10 yıl vadeye yaydıklarını da göz önüne aldığımızda bu tutar 50 milyar liraya kadar çıkıyor. Bunu ödemeleri mümkün görünmüyor. Mesela Galatasaray kulübü başkanımız ‘ancak bir başka kaynak bulursak ödeyebiliriz’ diyor. Futbol dışı bir kaynak. Bunu her takımın yapması mümkün değil."

"PARASINI ÖDEMEDİKLERİ İÇİN ELEKTRİKLERİ KESMİŞLER"

Büyükekşi, borçların ödenmesi ilgili bir projelerinin olduklarına belirterek şunları kaydetti:

"Borçların ödenebilmesi ile ilgili bir projemiz var. TFF Başkan Vekili Yusuf Günay EPDK eski başkanı. Bu dönemde enerji fiyatları da malum çok yükseldi. Özellikle de elektrik fiyatları. Geçen gün bir olay yaşadık. Malatya’nın maçı naklen yayınlanacak, 2 saat kalmış maçın başlamasına, parasını ödemedikleri için elektrikleri kesmişler. Kriz son dakikada çözüldü. 300- 400 bin lira ödediler elektrik açıldı."

"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURACAĞIZ"

Mehmet Büyükekşi, kulüplerin cebinden para çıkmadan, kalıcı bir gelir elde etmelerine destek olmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu sorunları aşmak için bir hedef belirledik. Bütün kulüplerimize bir yazı çıkardık. Güneş enerjisi santrali (GES) kuracağız. Her kulübün ihtiyacı kadar. Şu anda epey bir kulüp cevap verdi. 50 MW büyüklüğünde bir yatırım yapacağız. Hazine’den tarım arazisi olmayan arsa alacağız. Aksaray veya Niğde civarında 600-700 dönüm arazide kurulmasını planlıyoruz. Hedefimiz kulüplerin cebinden hiç para çıkmadan, kalıcı bir gelir elde etmelerine destek olmak. Her kulüp kendi ismine ihaleye çıkıp alan şirketle yatırımı yapacak. Şu anda sürenin kaç yıl olacağı, ve ne kadar ödeneceği belirlenmedi. Mesela 100 lira ödenecekse, ilk etapta yüzde 40’ını mı, 50’sini mi ödeyecek, hepsi konuşulacak. O süre sonunda da, kulüp hiç bir para ödemeden enerji santrali kulübümüze devredilecek."

"KALICI BİR GELİR HEDEFLENİYOR"



Büyükekşi, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Yeni çıkan yönetmeliğe göre, her şirket veya kurum, lisans almadan tükettiği kadar kendi elektriğini üretebiliyor. Türkiye’nin neresinde üretseniz sisteme verip, faaliyet gösterdiğiniz şehirden alabiliyorsunuz. Ancak, bunu kulüplerin tek tek yapacak ne bilgisi ne elemanı var. İşletme süresi içinde, daha az elektrik parası ödeyecek şekilde kulüplerimize kalıcı bir gelir sağlanması hedefleniyor."