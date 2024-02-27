G-20'den ekonomide "yumuşak iniş" vurgusu

G20 ülkelerinin finans yetkilileri bu hafta Brezilya'nın Sao Paulo kentinde buluşacak.



G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının taslak bildirisinde küresel ekonomide yumuşak iniş olasılığının arttığı belirtildi.



Reuters'ın haberine göre G20 finans yetkilileri belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini de vurgulayacak.



Taslak bildiriye göre yetkililer, küresel ekonominin "birçok bölgedeki çatışmalar", jeoekonomik gerilimler ve eşitsizlikler dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmaya devam edebileceğini açıklayabilirler.



Toplantılar 28-29 Şubat'ta yapılacak.



Bakan Şimşek, G20 için Brezilya'ya gidiyor Haberi Görüntüle ŞİMŞEK İLE KARAHAN TEMASLARDA BULUNACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de G20 toplantısına katılacak. Şimşek'e temaslarında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan eşlik edecek.



Şimşek'in çok sayıda ikili görüşme gerçekleştireceği ve temaslarını cuma günü sonlandıracağı bildirildi.