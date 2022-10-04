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Gazprom'dan Moldova'ya 20 Ekim'e kadar süre

Gazprom, Moldova'nın doğalgaz borcunu ödemesi için 20 Ekim'e kadar süre verdi. Aksi takdirde gaz kesintisi olabileceği belirtildi.

Gazprom'dan Moldova'ya 20 Ekim'e kadar süre

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Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın doğalgaz ödeme yükümlülüklerini 20 Ekim'e kadar yerine getirmemesi halinde sevkiyatları durdurabileceğini bildirdi.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğalgaz sevk edileceği belirtildi.

Şirketin, Moldova'ya yönelik sevkiyatlarının Ukrayna'nın tutumu nedeniyle düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Moldova'nın 2022 boyunca sevk edilen gaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazprom, 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünün ihlali durumunda gaz tedarikini tamamen kesme ve sözleşmeyi feshetme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Gelecekte, Moldova tarafından sözleşme koşullarındaki değişiklikleri ima eden herhangi bir talep, yalnızca sözleşmeye uygun yapılacak ilaveler şeklinde resmileştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğalgaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin enerji şirketi Moldovagaz, artan enerji faturaları nedeniyle Gazprom ile zaman zaman çeşitli müzakereler yürütüyor.

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