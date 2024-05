Akbank'tan üniversite öğrencilerine destek

Akbank, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, gençlere olan inancını ve gelişim yolculuklarında onlara eşlik etme konusundaki kararlığını vurgulayarak kutluyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Akbank, "Akbank Gençlik Akademisi" çatısı altında yürüttüğü eğitim ve etkinliklerle üniversite öğrencilerinin yeni nesil yetkinlikler kazanmalarını destekliyor.



Akbank Gençlik Akademisi, son 3 yılda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından 145 bini aşkın gence eğitim, mentörlük ve deneyim fırsatları sundu. Katılımcıların yüzde 50'den fazlasını kadın öğrenciler oluşturdu.



Microfon işbirliği ile "Yetkinliklere Giriş 101" eğitimlerine devam eden Akbank Gençlik Akademisi, farklı paydaşlarla birlikte teknoloji, analitik, tasarım, finans, inovasyon ve girişimcilik gibi çeşitli alanlarda yapılandırılmış "Yetkinlik Gelişim Programlarını" da hayata geçiriyor.



Akademi, bunlarla birlikte özellikle genç kadınların teknolojide temsiliyetlerini artırmak üzere yazılım, veri bilimi gibi teknoloji odaklı programları da düzenliyor.



Akbank Düşünce Kulübü Programı da 15'inci yılında çalışmalarına devam ediyor. Her yıl programa dahil olan 10 genç, o yılın teması üzerinde projeler üretirken kazanan projenin sahibi, Harvard Yaz Okulu'nda eğitim görüyor.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Akbank Kampüste yarışmasında da üniversite kulüplerine üye olan gençler "Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etki", "İnovasyon ve Girişimcilik" ve "Dijital ve Teknoloji" alanlarından biri için proje üretiyor. Eğitim ve finansman desteği ile ilk üçe girmeyi başaran kulüpler ödüllendiriliyor.



Akbank'ın Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle deprem bölgesindeki gençlerin geleceğe hazırlamaları için başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, gençlerin geleceğini şekillendirmek ve onlara rehberlik etmek için geniş bir yelpazede eğitimler sunuyor.



Akbank Gençlik Akademisi, inovasyondan girişimciliğe, siber güvenlikten yapay zekaya kadar gençlerin ilgisini çekecek konuları içeren atölye ve eğitim programları düzenlerken Akbank Sanat'ın interaktif atölyelerinde gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmeleri sağlanıyor. Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile bugüne kadar yaklaşık altı bin gence ulaşıldı. Gaziantep ve Malatya ile devam edecek olan proje ile on bin gence ulaşılması hedefleniyor.



2024 itibarıyla 30'uncu yılını geride bırakan Akbank Sanat, her yıl 700'ü aşkın etkinliğe imza atıyor ve başta genç sanatçılar olmak üzere farklı disiplinlerden sanatçıları destekliyor.



Girişimcilik ekosisteminin destekçisi olan Akbank, gençlerin girişimlerini ve yaşama değer katan fikirlerini de destekliyor. Akbank'ın bu kapsamda hayata geçirdiği çalışmalar arasında Endeavour Türkiye iş birliğinde yürütülen startup hızlandırma programı "Boost The Future" ve "Case Campus", imece iş birliğinde gerçekleştirilen "Akbank Hackathon" yer alıyor. ​​​​​