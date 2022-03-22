Göztepe Token'de Abramovich çılgınlığı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Türkiye'den Göztepe Spor Kulübü ile ilgilendiği iddiası Göztepe Token'de anormal fiyat hareketleri yaşamasına neden oldu.



Süper Lig'de üst üste 7. mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-0 yenilerek son 8 hafta öncesi kurtuluş umutlarını iyice azaltan düşme hattındaki Göztepe'de başkan Mehmet Sepil'in istifa kararının ardından sosyal medyada Abramovich'in kulübü alacağı söylentileri arttı.



Coinmarketcap verilerine göre Göztepe Token gün içinde 750 milyon liralık işlem hacimine ulaştı.

Abramovich ile ilgili artan ve doğrulanamayan iddialar Göztepe Token'da büyük hareketliliğe yol açtı. Göztepe Token 13 TL civarında işlem görürken, bu iddialarına ardından gün içinde 6 kat artarak 90 TL'ye kadar yükseldi.



750 milyon liralık da işlem hacmine ulaşan Göztepe Token yüzde 212'lik bir artışla 42,95 liradan işlem görüyor.