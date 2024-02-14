Güller, 14 Şubat'tan önce açtı | 1 gül 100 lira!

14 Şubat Sevgililer Günü için çiçekçilerin hazırlıkları tamamlandı.



Çiçek satışlarına ilişkin konuşan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok kırmızı güle talep oluştuğunu belirtti.



Kış, "Alımlarımızı geçen seneki satışlara bakarak yaptık. Girdi maliyetlerimiz çok yükseldiği için alımı da ona göre yaptık. 14 Şubat Sevgililer Günü'nün anlamı kırmızı gül, yine çiçekler içerisinde kırmızı gül şampiyon. Ancak kırmızı gül istemeyenler, renkli gülleri ve orkideleri tercih ediyor. Yaptığımız çok güzel aranjmanlar oluyor. Hazırladığımız tasarımları satışa sunuyoruz. Böylelikle tercih konusunda seçenek çok fazla oluyor." dedi.



"100 LİRA İLE BİR TANE GÜL ALABİLİYORSUNUZ"



Geçen yıl 14 Şubat'ta 3 milyon dal kırmızı gül satıldığını aktaran Kış, "Bu sene havaların sıcak geçmesinden dolayı güller çabuk açtı ve dolayısıyla sayılarında gerileme oldu. Kooperatif olarak bu yıl ancak 1,5 milyon dal gül alımı yaptık. Çiçekleri açık artırmayla alıyoruz." dedi.

1 GÜL 100 LİRA



Geçen sene satılan fiyatlar ile bu sene satılan fiyatların arasında hiçbir fark olmadığını ifade eden Kış, "Çiçekçi dükkanlarına girdiğinizde 100 liranız varsa, sevgilinize en ucuz alabileceğiniz hediye de çiçektir. 100 lira ile bir tane gül alabiliyorsunuz. Fiyatlar, gülün kalitesine ve boyutuna göre 100 lira ile 200 arasında değişebilir." diye konuştu.