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Otele "milliyet farkı" cezası: Alınan ücret iade edildi

Antalya'da bir otelde "milliyet farkı" ücreti alınması ile ilgili denetimler tamamlandı. Bakan Ersoy, ilgili otele para cezası kesildiğini ve alınan ücretin iade edildiğini duyurdu.

Otele "milliyet farkı" cezası: Alınan ücret iade edildi
Otelde 120 euroluk "Milliyet Farkı" ücreti: Bakanlıktan açıklama

Otelde 120 euroluk "Milliyet Farkı" ücreti: Bakanlıktan açıklama

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Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı, 120 euro "Milliyet Farkı" ücreti ödemek zorunda kalmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy, "Misafir rezervasyonunun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi" ifadesini kullandı.

Ersoy,  tarafından alınan ücret farkının müşteriye iade edildiğini duyurdu.

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