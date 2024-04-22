Hazine ve Maliye Bakanlığı, "locals" kelimesi ile ilgili açıklama yaptı

Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin "yerel yatırımcıları" ifade ettiğini defalarca belirtmiştir.



Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez.



Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz.

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