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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama

Akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı tartışmaları da beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, artışın depremin bütçe üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Açıklamada, "Artışlar 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışlarının çok altındadır." ifadesi de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama
Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt ürünlerindeki artışı ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmanın hedeflendiğini ayrıca söz konusu düzenlemenin cari açığı kontrol altına almaya da destek vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt ürünlerinde ÖTV artışının sebeplerine değinilerek, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." ifadeleri kullanıldı.

Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV’nin, 2016 yılında GSYH içindeki payının yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80’e, vergi gelirleri içindeki payının ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde 17,84’e düştüğü vurgulandı.

Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG’de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranının yüzde 50’lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kaldığı ifade edildi.

CHP ve İYİ Parti'den akaryakıta ÖTV zammı tepkisi

CHP ve İYİ Parti'den akaryakıta ÖTV zammı tepkisi

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"ARTIŞA RAĞMEN ÜLKEMİZ HALEN BENZİN VE MOTORİNDE AVRUPA’DA EN UCUZ 4. ÜLKE"

Maktu ÖTV tutarlarının benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira, diğerlerinde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artırıldığı belirtilen açıklamada, "Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa’da en ucuz 4. ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan’da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır." bilgisi paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin açıklama - 1

Bakanlığın açıklamasında diğer ülkelerin dolar cinsinden benzin ve motorin fiyatlarına da yer verildi. Buna göre, benzinin dolar cinsinden fiyatının en yüksek olduğu ilk 3 ülkenin 2,297 dolarla İzlanda, 2,231 dolarla Finlandiya, 2,174 dolarla Hollanda olduğu bildirildi.

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