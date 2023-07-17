Akaryakıtta ÖTV zammı tartışması: Bakanlıktan açıklama, muhalefetten tepki

Akaryakıta yapılan ÖTV zammı tartışmaları da beraberinde getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı artışın, depremin bütçe üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediğini bildirdi. CHP ve İYİ Parti ise hükümete ÖTV zammı üzerinden tepki gösterdi.

Akaryakıtta ÖTV zammı tartışması: Bakanlıktan açıklama, muhalefetten tepki
Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta ÖTV tutarları arttı | Benzin ve motorine zam (16 Temmuz 2023 akaryakıt fiyatları)

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Akaryakıta gelen zammı siyasetin de gündeminde. İYİ Parti ve CHP'den hükümete tepki var.

"İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELMESİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ÖTV zammını "Akaryakıta zam gelmesi iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi." olarak değerlendirdi.

"ESKİ MAAŞLARI DA YEMEYE BAŞLADILAR"

Twitter'dan açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı "Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla, yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle, eski maaşları da yemeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"HAKKANİYETLİ BİR DÜZENLEME OLMADI"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de "Akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin yüzde 200 üzerinde yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır." dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yazılı bir açıklama ile eleştirilere yanıt verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir." denildi.

Açıklamada, "Artışlar 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışlarının çok altındadır." ifadesi de yer aldı.

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