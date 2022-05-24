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Hindistan, şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor

Gıda güvenliğini korumak amacıyla ürün ihracatı konusunda kararlar alan Hindistan, şeker satışına sınırlama getirmeyi planlıyor.

Haberler - NTV Haber 24.05.2022 - 14:58

Hindistan, şeker ihracatını kısıtlamayı planlıyor

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Son olarak buğday ihracatını kısmen yasaklayan , şimdi de şeker ihracatına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

Hindistan hükümetinin, Eylül'de sona erecek olan pazarlama yılı için şeker satışına 10 milyon tonluk kota getirmeyi planladığı iddia edildi.

Hindistan hükümeti uygulayacağı bu kısıtlama politikasıyla, gıda tedariğini güvence altına almayı amaçlıyor.

Söz konusu kararın önümüzdeki günlerde resmi kaynaklar tarafından açıklanması bekleniyor.

BUĞDAYA DA KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Hindistan, gıda güvenliğini riske atması nedeniyle geçen hafta sonu buğday ihracatını yasaklamıştı.

Delhi yönetimi bu adımla, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının ülke içinde kontrol altına alınmasını amaçladığını duyurmuştu.

Hindistan buğdayı genellikle komşu ülkeler Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'ya ihraç ediyor.

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