İkinci el fıırsatçılardan yeni bahane: Yasak "ekstralar" ile delinmeye çalışılıyor

"PİYASADAKİ REKABET AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"



Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük de kamu otoritesi tarafından alınan önlemlere rağmen otomobil bayileri, distribütörler ve ikinci el araç alım satımı yapanların, uygulamaya direndiğini ifade ederek, "Bu işten de tüketici zararlı çıkıyor. Perakende ticarete ilişkin kanunda, aksesuar ve benzeri ek ürünlerle satış fiyatının artırılamayacağına ilişkin düzenleme yer alıyor. Otomobil satın alırken tüketiciye aksesuarlar dahil satış fiyatı söylenmeli ve o kabul edilmeli. İlan edilen fiyat ile otomobil satın almak üzere işletmeye gidildiğinde farklı fiyat sunulmamalı. Bu, hem tüketici çıkarları hem de piyasadaki rekabet açısından önemli. Tüketici birden fazla satıcıdan fiyat mukayesesi yapabilir veya benzer özelliklere sahip araçlar arasında da mukayeseye gidebilir. İlan edilen fiyata bakıyorsun, ama satın almaya gittiğinde fiyat artabiliyor." diye konuştu.



Düzenlemelere adeta kafa tutularak ikinci el araç fiyatının yukarı çekildiğine dikkati çeken Küçük, "Böylece hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarına zarar veriliyor hem de piyasanın işlerliği bozuluyor. Bu konuda daha etkin kontrol yapılmalı ve daha ağır yaptırımlar uygulanmalı. Ticaretten men gibi cezalar verilmeli. Yasal düzenlemelere direnç var." görüşünü paylaştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığının da bu süreçte devreye girmesi gerektiğini belirten Küçük, Bakanlığın, sıfır aracın çıkış fiyatı ile bayi fiyatı arasındaki farkı kontrol etmesi gerektiğini aktardı.



TÜDER Genel Başkanı Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Fatura düzenliyorlar ama faturanın içeriğine bakmak lazım. Aksesuar ve benzeri ürünlerle fiyatın artırılıp artırılmadığı incelenmeli. Bireysel satıcılarda ise bir takvim yılında 3'ten fazla araç alıp satılıyorsa, bu işi ticari olarak yapıyorsa vergi kaydı yapılmalı. Bu kişiler de bundan kaçınmak için başkaları adına, akrabaları adına alım satım yapıyor. Bunlarda da bankalardan para hareketleri takip edilmeli. Belli tutarın üzerindeki transferlerin takibi yapılmalı."

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