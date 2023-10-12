IMF: Savaşın etkilerini yakından takip ediyoruz

IMF, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin değerlendirme yaptı.



IMF Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın küresel ekonomi için görünümü kötüleştiren yeni bir etmen olduğunu ancak net bir değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu söyledi.



Georgieva, küresel ekonomide derinleşen bir bölünme ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.



Küresel enflasyon hakkında da konuşan IMF Başkanı, "Enflasyon düştü ama birçok ülkede hâlâ hedeflenen seviyenin üzerinde, bu nedenle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması gerekecek." dedi..

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