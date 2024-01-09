İngiliz bankadan Bitcoin için 200 bin dolar öngörüsü

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Standard Chartered, Bitcoin için yeni tahminini açıkladı. Banka, spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması halinde Bitcoin'in 2025 yılına kadar 200 bin dolara yükseleceği öngörüsünde bulundu.



Banka, tahminini spot Bitcoin ETF'lerinin 50-100 milyar dolarlık giriş çekebileceği beklentisine dayanarak yaptığını belirtti.



Standard Chartered Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick ve analist Suki Cooper'ın raporunda "ETF ile ilgili girişler beklediğimiz gibi gerçekleşirse, 2025 sonunda 200 bin dolar yakın bir seviyenin mümkün olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Analistler, ETF onaylarının Bitcoin'e katılımı normalleştirmek için dönüm noktası olacağını da dile getirdi. Banka daha önce yaptığı değerlendirmesinde Bitcoin için 100 bin dolar tahmininde bulunmuştu.



Bankanın öngürüsünün gerçekleşmesi için Bitcoin'in 4 kattan fazla artması gerekiyor. Bitcoin, bu sabah itibarıyla 46 bin 770 dolardan alıcı buluyor.



GÖZLER SEC'İN KARARINDA



Diğer taraftan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun karar tarihi yaklaştı. Kurumun, ARK ve 21 Shares başvurusu için 10 Ocak'a kadar karar vereceği tahmin ediliyor. Piyasalar, SEC'in ETF'lere onay vereceğine ilişkin iyimser bir tutum sergiliyor.



SEC Başkanı Gary Gensler ise dün kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulunmuştu. Kripto varlık yatırımları veya hizmeti sunanların federal menkul kıymet yasaları da dahil geçerli bazı yasalara uymayabileceğine işaret eden Gensler, kripto varlık menkul kıymetlerine yatırım yapanların, yatırımlarıyla bağlantılı olarak önemli bilgilerden ve diğer önemli korumalardan mahrum kalabileceklerini anlaması gerektiğini ifade etmişti.

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