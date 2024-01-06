Bitcoin için karar haftası

Kripto para piyasaları için kritik hafta başlıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin ETF başvuruları ile ilgili bu hafta bir karara varması bekleniyor.



Kritik hafta öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. SEC yetkililerinin önemli formlar için daha fazla geri bildirime ihtiyaç duymadığı belirtildi.



10 OCAK'A KADAR KARAR VERİLECEK



SEC'in masasında spot bitcoin ETF'leri ile ilgili 14 başvuru bulunuyor. ARK ve 21 Shares başvurusu için kararın 10 Ocak'a kadar verilmesi gerekiyor. Kurum, kripto ETF başvurularını manipülasyon ve yatırımcı güvenliği endişeleri nedeniyle reddetmişti.



ONAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞILDI



SEC yetkilileri, dün başvuru sahiplerinden önemli bir belgenin son halini sunmalarını istedi.



Talebin ardından BlackRock, Valkyrie, Grayscale, Bitwise, Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck ve WisdomTree, başvurular için 19b-4 formlarında değişikliklerini gerçekleştirdi.



Söz konusu 19b-4 başvuruları, borsalarda ETF'lerin işlem görmesini sağlayacak kural değişikliklerine ilişkin teklifleri barındırıyor.



NE ZAMAN LİSTELENİR?



Başvuruların SEC'in onay sürecindeki son aşamalardan biri olduğu kaydedildi. İhraççıların spot Bitcoin ETF listelemesi için S-1 belgelerini de tamamlaması gerekecek.



İhraççı şirketler, değiştirilmiş S-1 başvurularını geçen hafta sunmuştu. Spot Bitcoin ETF listelemeleri, 19b-4 ve S-1 onaylarının ardından gerçekleşecek. Resmen onay gelmesinin ardından ilk işlem gününde ETF'ler listelenmeye başlayacak.