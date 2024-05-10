Artan yağışlar buğdayda rekolte beklentisini yükseltti

Bu yıl buğdayda rekolte beklentisi yükseldi. Ara yağışların fazla olması verimi artırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi.

Üreticiler yüksek rekolteden dolayı çok memnun. Geçen yıl buğdayın kilosunun 7- 8 TL'den satıldığını kaydeden üreticilerin bu yıl fiyat beklentisi ise 11-12 lira.

BUĞDAYIN KİLOSU BU YIL TARLADA 11-12 TL'DEN ALICI BULUYOR



Kozan'da 100 dönüm alana ektiği buğdayın haşatına başlayan Muzaffer Bozol, verimin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bu sene 100 dönüm alana ekim yaptım. Dönüme 670 kilogram verim alıyoruz.

Fiyatlar geçen yıl fiyatlar düşüktü 7 TL civarında satmış olduk. Bu yıl beklentimiz 11-12 TL olursa bizler için güzel olur. Bu yıl ara yağışlar buğday için iyi oldu. Bereketli bir sezon başladı." diye konuştu.