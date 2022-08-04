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İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en büyük faiz artışı

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Böylece banka 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.08.2022 - 09:18 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 14:11

İngiltere Merkez Bankası'ndan 27 yılın en büyük faiz artışı

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(BoE) faiz kararını açıkladı.

BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e çıkardı.

Ekonomistler bankanın, bu ay 50 baz puanlık artış gerçekleştirmesini bekliyordu. 

İngiltere Merkez Bankası, yükselen enflasyon karşısında aralık ayından bu yana her toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapmıştı.

Banka böylece 1995'ten bu yana en yüksek miktarlı faiz artırımına gitti.

Küresel bazda emtia ve gıda fiyatlarının enflasyonu körüklemesi sonrasında birçok merkez bankası para politikasında sıkılaşmaya gitti.

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