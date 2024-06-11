ntv.com.tr

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi

İngiltere'de işsizlik şubat-nisan döneminde yüzde 4,4'e yükseldi.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin şubat-nisan dönemini kapsayan verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek şubat-nisan döneminde yüzde 4,4'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,3'e geriledi.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

verileri iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini gösterirken, maaşlarda artış yapışkan olmayı sürdürüyor. Maaş artışları, İngiltere Merkez Bankası'nın politika kararları açısından önem arz ediyor.

İngiltere seçime hazırlanıyor: Sunak istifa edecek mi?

İngiltere seçime hazırlanıyor: Sunak istifa edecek mi?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...