İran, İsrail'e saldırı başlattı: Bitcoin sert düştü

İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından kripto para piyasaları altüst oldu.

Başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.



BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı.

Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı.