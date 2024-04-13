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İran, İsrail'e saldırı başlattı: Bitcoin sert düştü

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatması kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi. Saldırı haberinin ardından Bitcoin'de sert düşüş yaşandı.

İran, İsrail'e saldırı başlattı: Bitcoin sert düştü

İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurmasının ardından piyasaları altüst oldu.

Başta olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.

BITCOIN'DE SERT DÜŞÜŞ

Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı.

Bitcoin'in fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 61 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'yi aştı.

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

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