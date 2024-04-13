SON DAKİKA: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRIYI İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu.

İSRAİL ORDUSU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu, İran'a ait insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmasının saatler alacağını ve tehlike oluşması muhtemel bölgelerde sirenler çalacağını bildirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: BELİRLİ HEDEFLER VURULDU

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada ise "Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle vurdu." denildi.

İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILIYOR

İsrail Havaalanları İdaresi (IAA) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle İsrail hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, uçuşların yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, gelişmelere göre güncelleme yapılacağı aktarıldı.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." ifadeleri kullanıldı.

NTV Tahran Muhabiri Ali Çabuk konuyla ilgili son olarak şunları söyledi:

"Henüz Tahran yönetiminden resmi bir açıklama gelmiş değil. İran devlet televizyonu son dakika olarak İran İHA'larının İsrail'e doğru ateşlendiğini açıkladı.

Söz konusu drone'ların nereden ateşlendiği henüz belli değil. İddialar arasında 3. dalga drone saldırısının başladığı belirtiliyor. Seyir füzelerinin de ateşleneceği belirtiliyor.

Bir taraftan psikolojik bir harp denebilecek bir konu. Tahran basını biraz daha sessiz, İranlı yetkililerden açıklama gelmedi."