İsrail borsası İran saldırısıyla düştü

Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'nın ana endeksi, İran'ın İsrail'e kamikaze insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırılar nedeniyle haftaya düşüşle başladı.



İsrail basınına göre, Tel Aviv Borsası verileri, ana endeksin (TASE 35) bugün yüzde 0,5 düşüşle 1928,5 puana gerilediğini daha sonra hafif toparlanarak 0,2'ye yükseldiğini gösterdi.



Borsada işlem gören hisselerdeki düşüş, Tahran'ın, haftanın ilk günü olan bugün erken saatlerde İsrail'e karşı askeri müdahalesini sonlandırdığını duyurmasının ardından sakinleşti.