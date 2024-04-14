ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu?

İstihbarat kaynakları, İran İHA'larının büyük çoğunluğunun ABD ve İsrail tarafından Suriye üzerinde düşürüldüğünü söyledi



Reuters'ın iki Batılı istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde ABD ve İsrail jetleri, Suriye hava sahası üzerinde İran İHA'larına müdahale etti. Suriye-Irak sınır hattı, Deraa vilayeti ve Golan tepeleri üzerinde müdahaleler yoğunlaştı.

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