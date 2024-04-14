ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu?
İran-İsrail arasındaki bir süredir devam yüksek gerilim dün akşam sıcak temasa dönüştü. İran, ilk kez doğrudan İsrail'i hedef aldı. Saldırıda 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve onlarca balistik füze kullanıldı. İran İHA'ları İsrail sınırları dışında büyük ölçüde etkisi hale getirildi. İsrail'in savunmasında ABD'nin de katkısı büyük oldu.
İstihbarat kaynakları, İran İHA'larının büyük çoğunluğunun ABD ve İsrail tarafından Suriye üzerinde düşürüldüğünü söyledi
Reuters'ın iki Batılı istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde ABD ve İsrail jetleri, Suriye hava sahası üzerinde İran İHA'larına müdahale etti. Suriye-Irak sınır hattı, Deraa vilayeti ve Golan tepeleri üzerinde müdahaleler yoğunlaştı.