ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu?

İran-İsrail arasındaki bir süredir devam yüksek gerilim dün akşam sıcak temasa dönüştü. İran, ilk kez doğrudan İsrail'i hedef aldı. Saldırıda 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve onlarca balistik füze kullanıldı. İran İHA'ları İsrail sınırları dışında büyük ölçüde etkisi hale getirildi. İsrail'in savunmasında ABD'nin de katkısı büyük oldu.

ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu? - 1

İstihbarat kaynakları, İran İHA'larının büyük çoğunluğunun ABD ve İsrail tarafından Suriye üzerinde düşürüldüğünü söyledi

Reuters'ın iki Batılı istihbarat kaynağına dayandırdığı haberinde ABD ve İsrail jetleri, Suriye hava sahası üzerinde İran İHA'larına müdahale etti. Suriye-Irak sınır hattı, Deraa vilayeti ve Golan tepeleri üzerinde müdahaleler yoğunlaştı.

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ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu? - 2

ABD hava savunma sistemleri, El Tanf'taki üssün yanı sıra Ürdün sınırı ve Doğu Suriye'de faaliyet gösterdi. ABD'nin Deyr ez-Zor kentinde bulunan El Omar Petrol sahası ve El Şaddadi üslerinde yaklaşık bine yakın askeri bulunuyor.

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ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu? - 3

Kaynaklar İran saldırılarında ABD askeri uçaklarının ve savunma destroyerlerinin kullanılıp kullanılmadığını teyit edemedi.

ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu? - 4

ABD hava savunma sistemlerinin Ürdün üzerinden Kudüs'e doğru uçan İHA'ları etkisiz hale getirdiği bildirildi. Irak yönünden gelen ve Eilat limanını hedef alan İHA'lara da ABD tarafından müdahale edildi.

ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu? - 5

Her iki kaynak da İran'ın Suriye'deki çeşitli hava üslerinde kullandığı Pantsir hava savunma sistemlerinin herhangi bir İsrail uçağını düşürmekte etkisiz kaldığını belirtti.

ABD, İsrail savunmasına nasıl destek oldu? - 6

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ülkeye desteklerinin tam olduğu" mesajını iletti.

CNN'de yer alan bir habere göre Biden, Netanyahu'ya "İran'a karşı saldırıya ABD'nin destek vermeyeceğini" söyledi.

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