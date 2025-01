İsrail'in Gazze saldırılarının maliyeti belli oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ülkeye maliyetinin 41 milyar dolar olduğu belirtildi.



İbranice yayın yapan "Calcalist" sitesinin haberinde, saldırılarda mal ve can kaybına ilişkin bilgiler verildi.



Saldırıların İsrail'e 150 milyar şekele (41 milyar dolar) mal olduğu aktarılan haberde, 7 Ekim'den beri yaklaşık 220 bin yedek askerin çağrıldığı ve her bir asker için aylık asgari harcamanın 15 bin şekel olduğu kaydedildi.



Bu sürede 840 İsrail askerinin öldüğü ve 14 bin civarında kişinin yaralandığı hatırlatılan haberde, her ay ortalama bin askerin yaralandığına dikkat çekildi.



Gazze'ye saldırıların “İsrail tarihinin en zor savaşı” olduğu paylaşılan haberde, hükümetin sağ kanadının engellemelerine rağmen ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın ısrarlarının Gazze'de ateşkesin geleceğini belirleyeceği vurgulandı.