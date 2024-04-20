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İzmir'de suya yüzde 25 indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İzmir'de suya yüzde 25 indirim

Büyükşehir Belediyesi nisan ayı ikinci meclis toplantısı bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında düzenlendi.

16 Nisan'da düzenlenen İlk meclis toplantısında, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 yapılması önergesi sunulmuş, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Esnaf Komisyonu'na sevk edilmişti.

KARARA BAĞLANDI

Komisyondan gelen değerlendirmeler sonucu, Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk birleşiminde görüşülen 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abonelere 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oy birliği ile geçti.

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