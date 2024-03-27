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Japon yeni dolar karşısında 34 yılın dibinde

Yen 1990'dan bu yana en zayıf seviyesine ulaşarak müdahale beklentilerini artırdı.

Japon yeni dolar karşısında 34 yılın dibinde
Küresel piyasalarda Fed belirsizliği

Küresel piyasalarda Fed belirsizliği

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Japon yeni karşısında yaklaşık 34 yılın en zayıf seviyesini gördü ve 151,97'ye kadar geriledikten sonra hafifçe güçlendi.

Yen, Ekim 2022'de ulaştığı önceki rekor düşük seviye olan 151,95'in altına geriledi.

Japon yetkililer para birimine ilişkin sert ifadeler yayınlayan açıklamalar yaparken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin ülkenin "düzensiz  hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir adımı göz ardı etmeyeceğini" söylediği bildirildi.

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