Japon yeni dolar karşısında 34 yılın dibinde

Japon yeni dolar karşısında yaklaşık 34 yılın en zayıf seviyesini gördü ve 151,97'ye kadar geriledikten sonra hafifçe güçlendi.



Yen, Ekim 2022'de ulaştığı önceki rekor düşük seviye olan 151,95'in altına geriledi.



Japon yetkililer para birimine ilişkin sert ifadeler yayınlayan açıklamalar yaparken, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'nin ülkenin "düzensiz döviz hareketlerine yanıt vermek için herhangi bir adımı göz ardı etmeyeceğini" söylediği bildirildi.

Japonya, 17 yıl sonra ilk kez faiz artırdı Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin