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Japonya ekonomisi yüzde 1,2 küçüldü

Japonya ekonomisi bu yılın Temmuz-Eylül döneminde yıllık reel bazda yüzde 1,2 daraldı.

Japonya ekonomisi yüzde 1,2 küçüldü

Kabine Ofisi (Kantei) 'nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) kapsamlı finansal ön verilerini yayımladı

Enflasyona göre düzenlenen reel bazda GSYH, yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,2, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0,3 geriledi.

Özel tüketim durgunluğu ile ithalatın yükselişi yaşanan daralmada, Covid-19 tedbirlerinin ekonomi üzerindeki etkilerinin hafiflese de devam ettiği vurgulandı.

BÜYÜME BEKLENİYORDU

Söz konusu dönemde ithalat yüzde 5,2, ihracat ise yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

Alt kalemlere bakıldığında, özel tüketimin yüzde 0,3, sermaye yatırımlarının da yüzde 1,5 arttı.

Resmi Kyodo ajansının ortalama piyasa tahminlerine göre GSYH'nin 3 aylık periyotta yüzde 1,2 büyümesi bekleniyordu.

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