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JPMorgan, Dolar/TL tahminini düşürdü

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Dolar/TL yıl sonu beklentisini aşağı yönlü revize etti.

JPMorgan, Dolar/TL tahminini düşürdü
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ABD'li bankacılık devi JPMorgan, Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güveni vurguladı.

Banka, /Türk Lirası paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.

Analizde enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olunduğu belirtildi.

Banka ayrıca Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.

TL, dolar karşısında 32,20 civarında işlem görüyor.

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