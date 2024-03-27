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JPMorgan'dan petrol uyarısı

JPMorgan, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesini takiben Brent petrolün bu yıl 100 doları görebileceğini öngördü.

JPMorgan'dan petrol uyarısı

Dünyanın önemli petrol ihracatçılarından , üretimde kesinti kararı aldı. Bu durum bir süredir düşüş ivmesi gösteren petrolde fiyat artışlarını yeniden gündeme getirdi.

Rusya'nın petrol üretiminde kesinti adımı, petrole ilişkin fiyat beklentilerini de artırmaya başladı. Rusya'nın kesinti adımına kadar petrol fiyatları düşüş yönlü hareket ediyordu.

Kesinti kararı sonrası JPMorgan'dan Brent petrol için fiyat uyarısı geldi. Kuruluş, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselebileceğini öngördü.

Petrol fiyatları bu yıl nasıl seyredecek?

fiyatları bu yıl nasıl seyredecek?

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