JPMorgan'dan petrol uyarısı

Dünyanın önemli petrol ihracatçılarından Rusya, üretimde kesinti kararı aldı. Bu durum bir süredir düşüş ivmesi gösteren petrolde fiyat artışlarını yeniden gündeme getirdi.
Rusya'nın petrol üretiminde kesinti adımı, petrole ilişkin fiyat beklentilerini de artırmaya başladı. Rusya'nın kesinti adımına kadar petrol fiyatları düşüş yönlü hareket ediyordu.
Kesinti kararı sonrası JPMorgan'dan Brent petrol için fiyat uyarısı geldi. Kuruluş, Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselebileceğini öngördü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Brent Petrol
- Petrol
- Ekonomi
- Rusya