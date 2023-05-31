Kasko fiyatları 4 katına çıkınca yaptıranların da sayısı azaldı

Yüksek enflasyon ve kur farkıyla birlikte, araç fiyatlarının sürekli artıyor olması sigorta sektörünü de zora soktu.



Fiyatı nedeniyle kasko yaptıranların sayısı da azaldı.



Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, 1977 senesinden beri böyle bir dönem görmediğini dile getirerek "Hiçbir dönem fiyatlar bire üç, bire dört artmadı. Sektörün önünü bu denli göremediği bir ortam oluşmadı." diye konuştu.



Yedek parça ve tamir bedellerinde herhangi bir artışın olup olmayacağını bilemediklerini de ifade eden "Kasko yaptıranların yüzde 12 ila yüzde 15 azaldı." dedi.



KASKO FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?



Korkut, geçen sene bir arabayı 16 bin TL'ye sigorta ederken bu sene 65 bin TL'lik bir ücretin çıkmasına ilişkin ise "Kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Korkut, kasko fiyatlarının daha yükselmeyeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.



Sektör temsilcileri ise Zorunlu Trafik Sigortası'nda uygulamaya giren yeni düzenlemeden umutlu.

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