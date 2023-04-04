Trafik sigortasında yeni dönem: Hasar ve hasarsızlık oranlarında değişiklik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

MAYIS'TA TAVAN FİYAT YÜZDE 5 ARTACAK

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak.



Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

HASAR VE HASARSIZLIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Kararla birlikte hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasar ve hasarsızlık indirimini beliryen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9'a çıkarıldı. en yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.

